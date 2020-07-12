Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi | Video
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Diyarbakır'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak çocukları kurtarırken, Ş.K. elindeki bıçakla kendini yaraladı.