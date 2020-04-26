Corona virüs doğaya olumlu etkiler bırakıyor! İşte dünyaya etkileri... | Video
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İlk olarak geçtiğimiz aylarda Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan ölümcül Covid-19 salgını nedeniyle insanlar sokağa gerekmedikçe çıkmıyor. Corona virüsten korunmak için insanlar sokağa çıkmayınca dünyanın birçok yerinde hayat durdu. Meydanların ve doğanın kendi haline bırakıldığı bu dönemde ise doğada beklenmedik gelişmeler yaşandı.