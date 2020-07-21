Corona virüs İtalya'da etkisini azaltıyor! İran'da ise rekor can kaybı! | Video

Corona virüs salgınının başladığı günlerde Avrupa'da İtalya salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştu. İtalya'da virüste azalma görülüyor. Öte yandan İran'da salgından etkilenen ülkelerin başında gelmişti. İran'da salgında yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. İran'da rekor can kaybı görülürken ikinci dalga korkusu yaşanıyor.