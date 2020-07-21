Corona virüs İtalya'da etkisini azaltıyor! İran'da ise rekor can kaybı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:37
01:37
Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri kamerada | Video 21.07.2020 | 18:36
02:16:00
01:11
04:57
02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video 21.07.2020 | 13:26
26:04
02:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video 21.07.2020 | 12:12
00:39
01:39
03:24
00:32
00:32
01:47
01:26
00:46
19:46
02:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı açıklaması | Video 20.07.2020 | 12:29
03:44
Corona virüs salgınının başladığı günlerde Avrupa'da İtalya salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştu. İtalya'da virüste azalma görülüyor. Öte yandan İran'da salgından etkilenen ülkelerin başında gelmişti. İran'da salgında yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. İran'da rekor can kaybı görülürken ikinci dalga korkusu yaşanıyor.