Corona virüs mutasyona uğradı! Artık daha çok bulaşıcı! | Video

Corona virüs salgını ile ilgili uzmanlardan kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türü ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulunuldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, üst solunum yollarında daha fazla bulaşıcı içerik tespit edildiğine dikkat çekti.