Corona virüs salgınında pik noktaya ulaşıldı mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Uzman isim yanıtladı | Video

Türkiye'de corona virüs salgınıyla mücadele devam ederken alınan önlem ve tedbirler etkili oluyor. Salgında ilk vakanın görülmesinin ardından yukarı yönlü hareket eden rakamlar son 1 haftada düşüşe geçti. Konuyla ilgili Covid-19 salgınını evlerinden takip eden vatandaşlar "Pik noktaya ulaştık mı?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Öte yandan salgın önlemleri kapsamında evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin de merak ettiği konulardan biri de "1 Haziran'da okullar açılacak mı?" oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel tüm bu soruları A Haber'de yanıtladı...