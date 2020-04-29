Corona virüs testi tartışması çıktı! Cipiyle özel hastaneye girmeye çalıştı | Video

Esenyurt'ta corona virüs testi tartışması sırasında öfkelenen kişi ciple defalarca hastane kapısına çarptı. Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Güleryüz öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Görevlilere corona virüse yakalandığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevliler Güleryüz'ü vezneye yönlendirdi. Vezneye giden Güleryüz'ün iddiasına göre kendisinden ücret istendi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Öfkeyle dışarı çıkan Güleryüz, aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı.

CİPLE HASTANE KAPISINDAN GİRMEYE ÇALIŞTI

Mahmut Güleryüz, ağabeyine ait ciple hastane kapısına çarptı. Geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan Güleryüz camların kırılmasına neden oldu. Yaşanan tüm bu anlar hastane içerisinde büyük paniğe neden oldu. Olay anı saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Güleryüz'de kendi cep telefonuyla görüntü çekerek hastane yetkililerine tepki gösterdi. Hastanenin güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek, Güleryüz'ü cipten indirerek polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, cipte çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.