Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video

Tüm dünyada yayılan salgın hastalık corona virüs ile mücadele devam ederken bir taraftan da bilim insanları Covid-19'a karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin de gündeminde bulunan koronavirüs ile ilgili bilim insanları aşı ve ilaç bulmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.