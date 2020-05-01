Video Haber Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video

Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video

Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video
01.05.2020 | 14:17
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Tüm dünyada yayılan salgın hastalık corona virüs ile mücadele devam ederken bir taraftan da bilim insanları Covid-19'a karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin de gündeminde bulunan koronavirüs ile ilgili bilim insanları aşı ve ilaç bulmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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