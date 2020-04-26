Corona virüste ölümün merkezi ABD! Son 24 saatte bin 978 kişi hayatını kaybetti | Video
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Dünya corona virüs ile mücadelesine devam ederken birçok ülkede vaka sayılarında duraklama ve düşüş başladı. ABD ise corona virüs salgınında ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Ölümün merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte bin 978 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 54 bine ulaştı.