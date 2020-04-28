Corona virüsten hastasını kaybeden hasta yakınları doktora oksijen tüpü ile saldırdı! | Video
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Corona virüs salgını ardından vefat eden bir hastanın yakınları servisi basıp doktora saldırdı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşanan skandalı saldırıya uğrayan doktor sosyal medya hesabından yaşadığı korkunç anları anlattı.