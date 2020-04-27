Corona virüsü (Covid 19) hastaları nasıl tedavi ediliyor? İşte hastanede yaşanan o mücadele... | Video
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Çin'de ortaya çıkan ölümcül corona virüsü (Covid 19) tüm dünyada ölümlere sebep olmaya devam ederken Türkiye salgınla mücadelede dünyaya örnek olacak bir mücadele sergiliyor. Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü ve imkanlarının genişliği ile corona virüsüne karşı verdiği mücadelesiyle hayranlıkla izleniyor. A Haber, Türkiye'nin corona virüsü (Covid 19) hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerine yerinde tanık oldu ve yaşanan mücadeleyi böyle görüntüledi...