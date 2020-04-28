Corona virüsü (Covid 19) hastalığını dört yeni belirtisi daha ortaya çıktı | Video
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Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü (Covid 19) hastalığı ölümlere sebep olmaya devam ediyor. Corona virüsü (Covid 19) için aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken ölümcül hastalığın 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, canlı yayında corona virüsü (Covid 19) hastalığının yeni ortaya çıkan belirtileri hakkında bilgi verdi...