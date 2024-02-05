Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan Gerçek Belediyecilik Yemini
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında İstanbul için projelerini anlattı, yapılacakları sıraladı. Murat Kurum, 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni de ilk kez okudu. Kurum, 31 Mart Akşamı diğer belediye başkan adaylarının da aynı yemini okuyacaklarını kaydetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan Gerçek Belediyecilik Yemini 05.02.2024 | 23:12
00:38
Türkiye'de MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı 05.02.2024 | 20:19
01:12
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan’da 05.02.2024 | 20:23
00:33
Gazze’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi 05.02.2024 | 20:37
01:07
Almanya Savunma Bakanı Pistoriu, Kosova’da 05.02.2024 | 18:05
10:53
02:48
Haşmet Babaoğlu | İçimizdeki ne? 05.02.2024 | 16:19
07:56
Yavuz Donat | Madalyalı şehrin başarı hikâyesi 05.02.2024 | 16:14
04:29
Melih Altınok | Kahramanmaraş'ta hayat hızla normalleşiyor 05.02.2024 | 16:12
06:28
Mahmut Övür | CHP'de 'ganimet' savaşı 05.02.2024 | 16:10
03:05
Hilal Kaplan | Alev Alatlı, kimimiz olur? 05.02.2024 | 16:08
03:46
Kerem Alkin | IMF'ye göre 'güneş bulutların arasında' 05.02.2024 | 16:06
02:27
Özlem Doğaner | Merkez Bankası ve iletişim... 05.02.2024 | 16:03
01:51
Sağlıkta düzenleme tasarısı TBMM'ye sunuldu | Video 05.02.2024 | 15:33
07:25
00:24
00:34
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05.02.2024 | 11:07
01:03
Villa gibi köy evleri | Video 05.02.2024 | 10:16
00:50
Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde "Kafes-36" operasyonu | Video 05.02.2024 | 08:39
00:30
Elektrik direği havai fişek gibi böyle patladı 04.02.2024 | 23:54