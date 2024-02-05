Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan Gerçek Belediyecilik Yemini

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında İstanbul için projelerini anlattı, yapılacakları sıraladı. Murat Kurum, 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni de ilk kez okudu. Kurum, 31 Mart Akşamı diğer belediye başkan adaylarının da aynı yemini okuyacaklarını kaydetti.