Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Kandil İttifakı’nın bayraklarını meydanda salladılar" | Video

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de Sivaslılar Buluşması programında konuştu. CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifaka tepki gösteren Kurum, İstanbul'un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını ifade etti. Kurum, "Daha dün Sancaktepe’de ne yaptıklarını gördük. Kurdukları ‘Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor." ifadelerini kullandı.