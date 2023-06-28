Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'dan İsveç'teki alçak eyleme tepki | Video
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
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