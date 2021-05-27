Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bütün operasyonel süreçlere bakıldığında, hedefin sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmadığını belirten Mehmet Uçum, "Hedef Türkiye olmakla birlikte, Türkiye'nin bu çizgisinin güvencesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Nasıl 15 Temmuz'da hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı, bugün de öyle." ifadelerini kullandı.