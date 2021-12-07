Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum'a video mesaj gönderdi | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum'a video mesaj gönderdi | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum'a video mesaj gönderdi | Video

07.12.2021 | 16:52

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak, gençlerimiz ve çocuklarımıza daha müreffeh ve daha yeşil bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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