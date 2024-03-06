Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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