Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesine iftarda konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesine iftarda konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesine iftarda konuk oldu

13.03.2024 | 21:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesine iftarda konuk oldu

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