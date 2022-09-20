Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti | Video

20.09.2022 | 00:59

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

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