Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliği'ne tam üyelikten vazgeçmedik" | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa Birliği'ne tam üyelikten vazgeçmedik" | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan
12.01.2021 | 15:14

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Büyükelçiler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini belirtti. (12 Ocak 2021 Salı)

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