Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti | Video

08.03.2023 | 22:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzede aileyi ziyaret etti.

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