Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da deprem bölgesinde | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da deprem bölgesinde | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da deprem bölgesinde | Video

11.02.2023 | 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illeri ziyaret ediyor.

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