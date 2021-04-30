Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü | Video
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da iftarda misafir olduğu Erdoğan ailesi ile telefonda görüştü.