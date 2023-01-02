Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey gayrimilliler burayı iyi dinleyin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını düzenlenen törende açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki. 2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur." dedi.