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Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

22.04.2024 | 23:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

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