Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail 76 yıldır Filistinli çocukları katlediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalar yaptı. İstanbul sabah saatlerinde çöken bina sonucu 1 kişinin öldüğünü 8 kişinin de yaralandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vedat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Filistin’deki İsrail zulmüne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail Filistin toprağını 76 yıldır gasp ediyor. Kendi ülkesi ile birlikte bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen bu hayduta artık bir dur denilmelidir” ifadelerini kullandı.
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