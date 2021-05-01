Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'da işçileri selamladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da inşaat işçilerini selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu. Buradaki işçileri selamlayan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.