Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Huber Köşkü'nde çocukları iftarda ağırladı. Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi. Erdoğan, çocuklardan birinin yazdığı ve rüyasını anlattığı mektubu okudu.