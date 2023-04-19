Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da nüfus ve göç artışına izin vermeyeceğiz" | Video
Başkan Erdoğan, "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:28
00:49
03:41
Meksika’daki orman yangınında 400 hektarlık alan kül oldu | Video 18.04.2023 | 22:44
02:08
01:54
Bolu’da yağan dolu nedeniyle beyaz örtü oluştu | Video 18.04.2023 | 21:39
03:07
25:06
01:02
Villa'daki 'kenevir serasına' baskın | Video 18.04.2023 | 19:44
00:46
Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video 18.04.2023 | 19:41
01:35
44:42
04:11
03:02
Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'da müze açılışına katıldı | Video 18.04.2023 | 16:31
07:33
01:44
00:37
Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe 18.04.2023 | 15:18
39:29
01:07
"Marmaris'i şantiyeye çevirdiler" 18.04.2023 | 15:13
00:28
Polatlı’da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu | Video 18.04.2023 | 14:58