Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da nüfus ve göç artışına izin vermeyeceğiz" | Video

Başkan Erdoğan, "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz” diye konuştu.