Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız

29.01.2024 | 12:49

Gayretepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun son etabı olan Gayrettepe-Kağıthane bölümünün açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır" ifadelerine yer verdi.

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