Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan
07.04.2021 | 13:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul hazırlıkları tamam 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
Şebnem Bursalı | Ülkesine ‘şantajcı’ diyen amiral 05:19
Şebnem Bursalı | Ülkesine ‘şantajcı’ diyen amiral 07.04.2021 | 13:39
Sait Gürsoy | Salgın dönemi kariyer yolculuğu 03:31
Sait Gürsoy | Salgın dönemi kariyer yolculuğu 07.04.2021 | 13:34
Dilek Güngör | Naklen yayın ihalesine Türk işi model... 02:58
Dilek Güngör | Naklen yayın ihalesine Türk işi model... 07.04.2021 | 13:32
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 03:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 07.04.2021 | 13:16
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 06:38
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 07.04.2021 | 12:34
Esra Erol'da şaşkına çeviren olay: Fikret Uğur'a 3. Kuma olarak giden Veysel'in karısı Zeynep'ten canlı yayında şok açıklamalar... 02:46
Esra Erol'da şaşkına çeviren olay: Fikret Uğur'a 3. Kuma olarak giden Veysel'in karısı Zeynep'ten canlı yayında şok açıklamalar... 07.04.2021 | 12:24
Mehmet Barlas | Emekli amiraller eve kapatıldıkları için bunalıma girmiş olamazlar mı? 02:26
Mehmet Barlas | Emekli amiraller eve kapatıldıkları için bunalıma girmiş olamazlar mı? 07.04.2021 | 11:05
Melih Altınok | Kurmay akıl! 04:39
Melih Altınok | Kurmay akıl! 07.04.2021 | 11:03
Yavuz Donat | Muhtıradan Darbeye 06:06
Yavuz Donat | Muhtıradan Darbeye 07.04.2021 | 10:49
Engin Ardıç | Postalcı liberaller 03:05
Engin Ardıç | Postalcı liberaller 07.04.2021 | 10:46
İstanbul’da HTŞ ve DEAŞ’a operasyon: 4’ü yabancı 8 şüpheli yakalandı | Video 00:59
İstanbul’da HTŞ ve DEAŞ’a operasyon: 4’ü yabancı 8 şüpheli yakalandı | Video 07.04.2021 | 08:26
Milli Savunma Bakanı Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler | Video 02:32
Milli Savunma Bakanı Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler | Video 07.04.2021 | 01:08
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan flaş açıklama: Savaşa hazırlık denetimleri başladı! | Video 02:19
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan flaş açıklama: Savaşa hazırlık denetimleri başladı! | Video 07.04.2021 | 00:50
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun | Video 02:31
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun | Video 06.04.2021 | 23:20
Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 02:36
Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 06.04.2021 | 20:38
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB ile kritik zirve! Doğu Akdeniz ve Gümrük Birliği mesajı | Video 01:15
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB ile kritik zirve! Doğu Akdeniz ve Gümrük Birliği mesajı | Video 06.04.2021 | 20:35
Son dakika: Kartal'da 3 kişi öldüren zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 02:19
Son dakika: Kartal'da 3 kişi öldüren zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 06.04.2021 | 18:45
Hıncal Uluç | 34 DUU 383!.. İşte Kovid’in hızla yayılma sebebi!.. 03:41
Hıncal Uluç | 34 DUU 383!.. İşte Kovid’in hızla yayılma sebebi!.. 06.04.2021 | 16:41
Ahmet Çakar | Temas mutlak, ofsayt doğru 02:02
Ahmet Çakar | Temas mutlak, ofsayt doğru 06.04.2021 | 15:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili çalışmaların tamamlandığı müjdesini de verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA