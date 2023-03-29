Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı | Video

29.03.2023 | 18:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı.

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