Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sosyal tesislerinde depremzedelerle bir araya geldi | Video
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Eti Maden Genel Müdürlüğü'nün Balıkesir'deki Sosyal Tesislerinde, kente gelen depremzedelerle beraber yemek yedi.
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