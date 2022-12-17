Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de toplu açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,bugün Mardin'e gidiyor. Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılacak.