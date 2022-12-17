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EYT'de son durum ne? EYT'de yaş şartı ve merak edilenler... 17.12.2022 | 10:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de toplu açılış törenine katılacak 17.12.2022 | 10:22
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Mutfak tüpünün patladığı ev yıkıldı: 2 yaralı | Video 16.12.2022 | 23:10
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden "Ofsayt Operasyonu" | Video 16.12.2022 | 21:14
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'Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmine mahkemeden yayın yasağı | Video 16.12.2022 | 20:12
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Tekirdağ'da alkol kaçakçılarına darbe | Video 16.12.2022 | 18:30
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Bakan Dönmez: "Bugün, 7 uluslararası boru hattına sahibiz" | Video 16.12.2022 | 15:42
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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı | Video 16.12.2022 | 09:21
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Diyarbakır Valisi'nden terör saldırısı hakkında ilk açıklama | Video 16.12.2022 | 08:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,bugün Mardin'e gidiyor. Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılacak.