Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu'yu kabul etti | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu'yu kabul etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu'yu kabul etti | Video

26.01.2023 | 18:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu'yu kabul etti.

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