Cumhurbaşkanı Erdoğan “Reisi ara” sloganları üzerine telefonla partililere seslendi: “2023'le birlikte yeniden doğuş, diriliş olmalı”
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Sakarya’da gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Reisi ara” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cep telefonu ile aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'le birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım” derken, Yıldırım, “15 sene 15 sefer mindere çıkmışlar hepsinde de tuş olmuşlar ve 16’ncısında da tuş olacaklar. Bunu buradan ilan ediyorum" diye konuştu.