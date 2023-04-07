Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar açtı | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar programında bir araya geldi.
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