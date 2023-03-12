Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'da | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'da | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'da | Video

12.03.2023 | 18:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulunarak halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'a geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 14:43
Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 12.03.2023 | 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ’da | Video 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'da | Video 12.03.2023 | 18:37
Ordu Valisi Tuncay Sonel’i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video 00:34
Ordu Valisi Tuncay Sonel'i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video 12.03.2023 | 18:02
Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız | Video 20:39
Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" | Video 12.03.2023 | 16:31
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu’na destek Halkta umut yarattılar | Video 02:21
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu'na destek "Halkta umut yarattılar" | Video 12.03.2023 | 16:17
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 00:41
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 12.03.2023 | 14:12
Bakan Akar, Hatay’da incelemelerde bulundu | Video 06:02
Bakan Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu | Video 12.03.2023 | 12:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor | Video 09:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli "Zigana Tüneli" açılış için gün sayıyor | Video 12.03.2023 | 10:51
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için Kırmızı eylem planı | Video 07:29
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video 12.03.2023 | 10:04
Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik 13:00
Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik 11.03.2023 | 17:35
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Fatih Erbakan’dan açıklama! | Video 01:33
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama! | Video 11.03.2023 | 17:11
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin deprem siyaseti tepki çekiyor! | Video 09:49
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin "deprem siyaseti" tepki çekiyor! | Video 11.03.2023 | 16:58
Mehmet Barlas | Tarihi seçimde geri sayım başladı 02:50
Mehmet Barlas | Tarihi seçimde geri sayım başladı 11.03.2023 | 16:49
Mahmut Övür | Seçim süreci ve Gladyo tuzakları 04:10
Mahmut Övür | Seçim süreci ve Gladyo tuzakları 11.03.2023 | 16:33
Son Dakika: HÜDA-Par’dan Cumhur İttifakı’na destek! | Video 05:47
Son Dakika: HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek! | Video 11.03.2023 | 15:36
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık | Video 08:00
Bakan Kurum duyurdu: "TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık" | Video 11.03.2023 | 15:24
Bahçeli’den HDP’ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur | Video 42:22
Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: "AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur" | Video 11.03.2023 | 15:17
SON DAKİKA: YSK duyurdu! Seçime 36 parti katılacak | Video 01:31
SON DAKİKA: YSK duyurdu! Seçime 36 parti katılacak | Video 11.03.2023 | 14:34
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları’na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak | Video 15:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: "16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak" | Video 11.03.2023 | 14:32
İşte CHP’nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon... | Video 01:08
İşte CHP'nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon... | Video 11.03.2023 | 14:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA