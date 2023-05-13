Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video

13.05.2023 | 22:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul’da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bitirdi.

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