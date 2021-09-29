Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi’de bir araya geliyor. İki lider, İdlib ve Suriye’deki gelişmeleri kapsamlı şekilde masaya yatıracak. Erdoğan, Türkiye’nin karşılanmayan beklentilerini dile getirecek. Zirvede ikili ilişkiler, Afganistan ve Libya’daki gelişmeler de ele alınacak. Erdoğan, saat 11.15'te Rusya'ya hareket etti.