Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla muhtarlara hitap etti | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari'de karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan, telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.