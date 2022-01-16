Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" | Video
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AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun araması üzerine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav” dedi.