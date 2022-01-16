Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" | Video

16.01.2022 | 17:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav | Video 05:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı: "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav" | Video 16.01.2022 | 17:06
Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı | Video 00:10
Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.01.2022 | 16:32
HDP’nin kongresinde skandal sloganlar | Video 00:35
HDP'nin kongresinde skandal sloganlar | Video 16.01.2022 | 16:32
Haşmet Babaoğlu | Yüzlerimizi geri verin! 02:20
Haşmet Babaoğlu | Yüzlerimizi geri verin! 16.01.2022 | 16:12
Mahmut Övür | ’Kemalciler ile Ekremciler’in medya savaşı 03:31
Mahmut Övür | 'Kemalciler ile Ekremciler'in medya savaşı 16.01.2022 | 16:09
SON DAKİKA: Uçakla seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi! | Video 02:17
SON DAKİKA: Uçakla seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi! | Video 16.01.2022 | 15:42
Son dakika: 15 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:26
Son dakika: 15 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 15.01.2022 | 23:34
Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği | Video 00:40
Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği | Video 15.01.2022 | 21:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Aydın’da önemli açıklamalar | Video 38:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video 15.01.2022 | 19:32
Başkan Erdoğan: Çanlar Bay Kemal ve yol arkadaşları için çoktan çalmaya başlamıştır | Video 05:08
Başkan Erdoğan: Çanlar Bay Kemal ve yol arkadaşları için çoktan çalmaya başlamıştır | Video 15.01.2022 | 19:38
Bolu’da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 00:57
Bolu'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 15.01.2022 | 17:40
Hasan Basri Yalçın | Ukrayna görüşmeleri tıkandı 03:33
Hasan Basri Yalçın | Ukrayna görüşmeleri tıkandı 15.01.2022 | 15:23
CHP’li isimlerin algı operasyonunu Mahir Ünal bozdu: O vatandaş hibe ve maddi destek almış! 00:52
CHP'li isimlerin algı operasyonunu Mahir Ünal bozdu: O vatandaş hibe ve maddi destek almış! 15.01.2022 | 14:57
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Unutturuyorlar! 03:04
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Unutturuyorlar! 15.01.2022 | 14:59
Salih Tuna | Mantık hak getire 04:01
Salih Tuna | Mantık hak getire 15.01.2022 | 14:57
Engin Ardıç | Temiz aile çocukları 03:30
Engin Ardıç | Temiz aile çocukları 15.01.2022 | 14:56
Mehmet Barlas | İyimseriz 02:20
Mehmet Barlas | İyimseriz 15.01.2022 | 11:21
Okan Müderrisoğlu | CHP-HDP-İYİ Parti... Görev ve rol dağılımı! 04:36
Okan Müderrisoğlu | CHP-HDP-İYİ Parti... Görev ve rol dağılımı! 15.01.2022 | 11:18
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama 01:48
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama 15.01.2022 | 09:10
ABD’de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 00:55
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 14.01.2022 | 23:10

AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun araması üzerine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA