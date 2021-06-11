Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden zirvesinde hangi konular görüşülecek?
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 10.06.2021 | 22:07
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01:55
Son Dakika Haberi: 10 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! | Video 10.06.2021 | 19:43
02:10
Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı | Video 10.06.2021 | 19:20
02:17
Kültür Merkezi için Atatürk ismine CHP'den veto | Video 10.06.2021 | 18:49
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İdlib'e havadan ve karadan saldırı: 8 ölü | Video 10.06.2021 | 18:40
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SON DAKİKA HABERİ: İBB Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk etti! | Video 10.06.2021 | 18:27
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Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi | Video 10.06.2021 | 18:17
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Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu - ‘Şık’ ortaklığı 10.06.2021 | 14:06
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Haşmet Babaoğlu | Saldırı akademisyene değil, ‘sade insan’adır! 10.06.2021 | 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran'da yapacağı ikili görüşme öncesi Beyaz Saray Sözcüsü "Diplomasi için bir fırsat" demişti. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı 'yeni dönem' görüşmesinde 9 kritik başlık gündeme gelecek. Yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmede, hangi kritik başlıklar gündemde olacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı..