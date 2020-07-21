Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda; Cumhurbaşkanlığı Sistemin'nin 2 yılını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mecliste Cumhur İttifakı'nın hızlı ve kararlı adımlarıyla birçok adım atılarak Türkiye'nin ayağındaki ağırlıkla adeta kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran 2018'de yeniden seçilmesinin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını bugün düzenlenecek toplantı ile değerlendirecek.