Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? | Video
15.07.2020 | 09:51

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15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? A Haber Muhabiri, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainlerin yakalandığı menfezde o gün yaşananları canlı yayınla aktardı...

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