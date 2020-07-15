Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? | Video
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İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel üç boyutlu video | Video 14.07.2020 | 20:21
15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? A Haber Muhabiri, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainlerin yakalandığı menfezde o gün yaşananları canlı yayınla aktardı...