Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi" programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ısınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı ile baş gösteren su kıtlığına dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin söylendiği gibi su zengini bir ülke olmadığını, su stresi çeken bir ülke olduğunu ifade etti. Erdoğan, su kanunu hazırlıklarından bahsederken, tarımsal üretimde yeni sulama modellerine geçilmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını aktarırken, Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi. (29 Mart 2021 Pazartesi)