Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı | Video

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının altına "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum" notunu düştü.