Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yardım uçağıyla birlikte ABD Başkanı Trump'a bir da mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.