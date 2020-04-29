Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
06:54
02:05
00:49
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı 29.04.2020 | 10:01
01:00
03:12
Plazma tedavisinde ilk corona virüs hastası iyileşti | Video 29.04.2020 | 10:32
02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video 29.04.2020 | 10:31
01:00
İstanbul'da hava almak için çatıya çıkan vatandaşa polis şoku | Video 29.04.2020 | 10:19
02:42
Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası | Video 29.04.2020 | 10:17
05:08
02:25
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video 29.04.2020 | 09:31
00:32
00:32
02:20
05:03
02:11
07:24
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yardım uçağıyla birlikte ABD Başkanı Trump'a bir da mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.