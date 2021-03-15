Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. (15 Mart 2021 Pazartesi)