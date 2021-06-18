Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel sistemin inşa edildiği ana yapılar mevcut hali ile çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Bu kurumsal yapılarla 21. yüzyıl yolculuğumuzu devam ettiremeyiz. "Dünya 5'ten büyüktür" sancağı altında yürüttüğümüz mücadelenin gayesi yeniyi kucaklamaktır. 8 milyar insanın kaderi BM Daimi Üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Adaletin bulunmadığı yerde, çatışma, gerilim ve zulüm eksik olmaz. Hem vatandaşlarımızın hem evlatlarımızın hem de insanlığın geleceği adına hakkı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Bunun uzun, yorucu ve çetin bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Sabrın acı, meyvesinin ise tatlı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siz dostlarımızın bu konuda aynı hissiyatı taşıdığına inanıyoruz" dedi.